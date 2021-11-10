СНБО ввел санкции против трех самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23003 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 47697 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 72731 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 224811 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 128909 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397246 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315559 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214682 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244742 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255444 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

рф пытается выторговать у Запада замороженные активы – Зеленский

4 апреля, 18:19 • 7662 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11154 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 8922 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9038 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 14367 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1138 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137364 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 224811 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397246 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258217 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9248 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20509 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49060 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74057 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59032 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

СНБО ввел санкции против трех самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 19811 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о санкциях против трех самолетов, которые незаконно летали во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

СНБО ввел санкции против трех самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым

Цитата:

“Сегодня было принято решение в отношении трех самолетов, которые продолжают курсировать в США, на компании, на которые они были оформлены. Было принято решение о наложении санкций. Хочу сказать, что все те самолеты, которые считают, что они будут без разрешения где-то передвигаться, они будут преследоваться..." - сказал Данилов.

При этом он добавил, что самолет народного депутата Виктора Медведчука с первых дней санкций находится в аэропорту “Жуляны”, и он никуда ни разу не улетал.

Детали

Глава СБУ Иван Баканов во время брифинга сообщил, что Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U S.R.L.".

Так, он напомнил, что в январе СНБО по предложению Службы безопасности ввел санкции в отношении молдавского оператора чартерных рейсов. Так, санкции были применены к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Но сейчас зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

“На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один — самолет, который использовал Медведчук — находился в аэропорту "Жуляны“. Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании”, — отметил Баканов.

Он добавил, что в феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже в отношении новых владельцев-нерезидентов. Новый пакет ограничений касался ряда компаний с Британских Виргинских островов.

"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические ухищрения дадут свой результат. Ведь СБУ сегодня рекомендовала СНБО применить санкции и в отношении новых владельцев”, — подчеркнул Баканов.

Дополнение

Против ряда иностранных авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора РФ, ввели санкции — за полеты с нарушением действующего украинского законодательства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06