РНБО та Верховна Рада має долучитися до анулювання ліцензії 1xBet - політолог та військовослужбовець ЗСУ

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Шаян наголосив - якщо підтвердиться, що 1xBet - російський бізнес, то він має бути націоналізований на користь України.

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«Я не фіскальні органи. Але мені б, як громадянину України, було б приємно, якби всі державні інституції долучилися до того, щоб цей процес націоналізації росбізнесу, активів і грошей на території України був максимальний. Якщо для цього треба рішення РНБО - я його буду вітати. Якщо для цього треба інші рішення - законодавчі ініціативи, то хай Верховна Рада долучиться до процесу. Тут важливо розуміти - ми ці гроші маємо отримати і спрямувати або на ЗСУ, або на біженців або на ВПО», - повідомив політтехнолог.

Шаян наголосив - треба досконало розібратися, коли саме була видана ліцензія проросійському букмекеру для роботи в Україні.

«Я не прихильник ідеї свідомої гри на користь агресора. Я більше прихильник ідеї, що окремі речі відбуваються через несвідомість, нерозуміння, недалекоглядність і можливо непрофесійність. Ще треба розбиратися, коли заявка була подана - може вона була подана до війни і це просто бюрократичне головотяпство», - заявив Шаян.

Нагадаємо

Волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm звинуватила 1xBet у зв'язках із кремлівським режимом та масштабному відмиванні грошей.

Ліцензія на роботу в Україні 1xBet була видана Комісією з регулювання азартних Ігор і лотерей вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Попри це компанія й досі продовжує працювати в Україні, хоча Президент України Володимир Зеленський вже дав доручення розібратися з цим питанням Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

За словами журналістів-розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в інтернеті видали за протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні.

Відразу після публікації розслідування власники-росіяни 1XBet – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" – базу даних злочинів проти національної безпеки України.