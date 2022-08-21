СНБО и Верховная Рада должны присоединиться к аннулированию лицензии 1xBet - политолог и военнослужащий ВСУ

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13434 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 43796 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 90812 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 125757 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124577 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275436 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134913 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122688 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377055 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84285 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
68%
Популярные новости

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 6112 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13157 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11127 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 9150 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 4486 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275436 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298530 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377055 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353299 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399468 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79637 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113272 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132844 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171817 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80994 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

СНБО и Верховная Рада должны присоединиться к аннулированию лицензии 1xBet - политолог и военнослужащий ВСУ

Киев • УНН

 • 252345 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Политтехнолог Евгений Шаян, который сейчас служит в ВСУ, считает, что к процессу аннулирования лицензии букмекерской пророссийской конторы 1xBet должен присоединиться Совет национальной безопасности и обороны или Верховная Рада Украины. Об этом он отметил в комментарии журналистам УНН.

СНБО и Верховная Рада должны присоединиться к аннулированию лицензии 1xBet - политолог и военнослужащий ВСУ

Детали

Шаян подчеркнул – если подтвердится, что 1xBet – российский бизнес, то он должен быть национализирован в пользу Украины.

Цитата

«Я не фискальные органы. Но мне бы, как гражданину Украины, было бы приятно, если бы все государственные институты приобщились к тому, чтобы этот процесс национализации росбизнеса, активов и денег на территории Украины был максимальным. Если для этого нужно решение СНБО – я его буду приветствовать. Если для этого нужны другие решения - законодательные инициативы, то пусть Верховная Рада присоединится к процессу. Здесь важно понимать – мы эти деньги должны получить и направить либо на ВСУ, либо на беженцев, либо на ВПО», – сообщил политтехнолог.

Шаян подчеркнул – нужно досконально разобраться, когда именно была выдана лицензия пророссийскому букмекеру для работы в Украине.

«Я не сторонник идеи сознательной игры в пользу агрессора. Я больше сторонник идеи, что отдельные вещи происходят из-за бессознательности, непонимания, недальновидности и возможно непрофессионализма. Еще нужно разбираться, когда заявка была подана – может она была подана до войны и это просто бюрократическое головотяпство», – заявил Шаян.

Напомним

Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег.

Лицензия на работу в Украине 1xBet была выдана Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей уже после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Несмотря на это компания до сих пор продолжает работать в Украине, хотя Президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение разобраться с этим вопросом премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

По словам журналистов-расследователей, лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в интернете выдали по протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине.

Сразу после публикации расследования владельцы-россияне 1XBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум попали на сайт "Миротворец" – базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77