СНБО и Верховная Рада должны присоединиться к аннулированию лицензии 1xBet - политолог и военнослужащий ВСУ

Детали

Шаян подчеркнул – если подтвердится, что 1xBet – российский бизнес, то он должен быть национализирован в пользу Украины.

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«Я не фискальные органы. Но мне бы, как гражданину Украины, было бы приятно, если бы все государственные институты приобщились к тому, чтобы этот процесс национализации росбизнеса, активов и денег на территории Украины был максимальным. Если для этого нужно решение СНБО – я его буду приветствовать. Если для этого нужны другие решения - законодательные инициативы, то пусть Верховная Рада присоединится к процессу. Здесь важно понимать – мы эти деньги должны получить и направить либо на ВСУ, либо на беженцев, либо на ВПО», – сообщил политтехнолог.

Шаян подчеркнул – нужно досконально разобраться, когда именно была выдана лицензия пророссийскому букмекеру для работы в Украине.

«Я не сторонник идеи сознательной игры в пользу агрессора. Я больше сторонник идеи, что отдельные вещи происходят из-за бессознательности, непонимания, недальновидности и возможно непрофессионализма. Еще нужно разбираться, когда заявка была подана – может она была подана до войны и это просто бюрократическое головотяпство», – заявил Шаян.

Напомним

Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег.

Лицензия на работу в Украине 1xBet была выдана Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей уже после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Несмотря на это компания до сих пор продолжает работать в Украине, хотя Президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение разобраться с этим вопросом премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

По словам журналистов-расследователей, лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в интернете выдали по протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине.

Сразу после публикации расследования владельцы-россияне 1XBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум попали на сайт "Миротворец" – базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.