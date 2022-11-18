Різні оцінки: країни Азійсько-Тихоокеанського регіону повторили заяву G20 про війну рф проти України

Деталі

"Були інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій", — йдеться у заяві, де наголошується, що АТЕС не є форумом для вирішення питань безпеки.

Заява, зроблена на саміті лідерів блоку 21 країни Азійсько-Тихоокеанського регіону в Бангкоку, перегукується із заявою, зробленою на саміті G20 декількома днями раніше на Балі в Індонезії.

Доповнення

У підсумковій декларації G20 йдеться, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює наявні проблеми у світовій економіці".