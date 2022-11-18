Різні оцінки: країни Азійсько-Тихоокеанського регіону повторили заяву G20 про війну рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністри групи Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у спільній заяві у п'ятницю заявили, що деякі учасники групи засудили війну в Україні, а також зобов'язалися тримати ланцюжки поставок та ринки відкритими, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Були інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій", — йдеться у заяві, де наголошується, що АТЕС не є форумом для вирішення питань безпеки.
Заява, зроблена на саміті лідерів блоку 21 країни Азійсько-Тихоокеанського регіону в Бангкоку, перегукується із заявою, зробленою на саміті G20 декількома днями раніше на Балі в Індонезії.
Доповнення
У підсумковій декларації G20 йдеться, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює наявні проблеми у світовій економіці".