Различные оценки: страны Азиатско-Тихоокеанского региона повторили заявление G20 о войне рф против Украины

Детали

"Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — говорится в заявлении, где отмечается, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности.

Заявление, сделанное на саммите лидеров блока 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке, перекликается с заявлением, сделанным на саммите G20 несколькими днями ранее на Бали в Индонезии.

Дополнение

В итоговой декларации G20 говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике".