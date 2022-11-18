Различные оценки: страны Азиатско-Тихоокеанского региона повторили заявление G20 о войне рф против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министры группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в совместном заявлении в пятницу заявили, что некоторые участники группы осудили войну в Украине, а также обязались держать цепочки поставок и рынки открытыми, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — говорится в заявлении, где отмечается, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности.
Заявление, сделанное на саммите лидеров блока 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке, перекликается с заявлением, сделанным на саммите G20 несколькими днями ранее на Бали в Индонезии.
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В итоговой декларации G20 говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет имеющиеся проблемы в мировой экономике".