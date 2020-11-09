Різанина у Кривому Розі: суд обирає нападнику запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу 29-річному чоловіку, якого підозрюють у нападі на людей, у результаті чого двоє осіб загинули, ще восьмеро - отримали поранення. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.
"Обирають зараз запобіжний захід у Центральному міському суді Кривого Рогу", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, Криворізька місцева прокуратура №3 повідомила про підозру чоловікові, який 7 листопада здійснив напад на людей, у результаті чого двоє людей загинули, ще восьмеро - отримали поранення.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС розповіли подробиці про нападника з ножем у Кривому Розі. За їхньою інформацією, зловмисник хотів убити 15 осіб.
Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік з ножем почав нападати на людей, у результаті є загиблі та безліч поранених. Після нападу Президент Володимир Зеленський назвав цей напад “абсолютним тероризмом”.