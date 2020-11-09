Резня в Кривом Роге: суд избирает нападавшему меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центрально-Городской районный суд Кривого Рога рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения 29-летнему мужчине, которого подозревают в нападении на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
"Выбирают сейчас меру пресечения в Центральном городском суде Кривого Рога", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Криворожская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении мужчине, который 7 ноября совершил нападение на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения.
Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности о нападавшем с ножом в Кривом Роге. По их информации, злоумышленник хотел убить 15 человек.
Напомним, в Кривом Роге мужчина с ножом начал нападать на людей, в результате есть погибшие и множество раненых. После нападения Президент Владимир Зеленский назвал это нападение "абсолютным терроризмом".