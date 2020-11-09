Резня в Кривом Роге: суд избирает нападавшему меру пресечения

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 3330 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 33163 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 75962 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108939 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87121 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 95533 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101299 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Резня в Кривом Роге: суд избирает нападавшему меру пресечения

Резня в Кривом Роге: суд избирает нападавшему меру пресечения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центрально-Городской районный суд Кривого Рога рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения 29-летнему мужчине, которого подозревают в нападении на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

"Выбирают сейчас меру пресечения в Центральном городском суде Кривого Рога", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Криворожская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении мужчине, который 7 ноября совершил нападение на людей, в результате чего два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности о нападавшем с ножом в Кривом Роге. По их информации, злоумышленник хотел убить 15 человек.

Напомним, в Кривом Роге мужчина с ножом начал нападать на людей, в результате есть погибшие и множество раненых. После нападения Президент Владимир Зеленский назвал это нападение "абсолютным терроризмом".

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