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Рівненщина послаблює карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. В Рівненській області дозволено послабити карантин. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заклади харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

“Під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендували відповідним районним/міським комісіям розглянути питання про відновлення роботи ресторанів, кафе та барів у приміщеннях. Наразі такі заклади працюють з дотриманням усіх протиепідемічних заходів тільки на відкритих площадках, роблять адресну доставку та замовлення на винос. Також дозволили дозволити роботу закладів культури та кінотеатрів при умові наповненості залів не більше 50%”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оскільки ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в області стабілізувалася, кількість захворювань спадає, то заклади харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях за кількох умов:

— обов’язковий температурний скринінг на вході;
— не більше 50 % заповнених місць;
— відстань між столиками — 2 метри;
— за одним столом повинно перебувати не більше 4 осіб;
— закладам дозволено працювати до 23 години;
— провітрювання та дезінфекція приміщень;
— наявність в персоналу засобів індивідуального захисту.

“Рівненщина вийшла з „червоної зони“, тож приймати відвідувачів у приміщеннях ресторанів і кафе, інших закладів харчування дозволено. Крім працівників, дотримуватися всіх карантинних норм повинні і відвідувачі”, — зазначає голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Як повідомляв УНН раніше, станом на вечір 14 липня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області одужало понад 3,1 тисячі людей. Загальний відсоток виявлення випадків інфікування спадає, що дає можливість владі області послабити карантинні обмеження.

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