Рівненщина послаблює карантин: від COVID-19 одужало вже понад 3 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Станом на вечір 14 липня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області одужало понад 3,1 тисячі людей. Загальний відсоток виявлення випадків інфікування COVID-19 спадає, що дає можливість владі області послабити карантинні обмеження. Про це пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 14 липня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19... Вік хворих від 7 до 75 років. Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4782 випадки захворювання на коронавірус”, — написав Коваль.
Він додав, що через ускладнення, викликані COVID-19, в області 84 летальних випадки.
“Подолали хворобу 3101 людина. Одужало 193 мешканці області із Березнівського, Гощанського, Дубровицького, Костопільського, Млинівського, Острозького, Рівненського, Рокитнівського, Сарненського районів та міст Вараш і Рівне”, — написав очільник ОДА, та додав, що на перевірці в лабораторіях області залишається 260 зразків.
“Станом на вечір 14 липня відсоток виявлення випадків інфікування COVID-19 складає 10.6, при допустимій нормі менше 11%. Це означає, що Рівненщина може послабити карантинні обмеження”, — пояснив очільник облдержадміністрації.
“Скликав позачергове засіданні ТЕБ та НС. Вирішили дозволити роботу закладів культури та кінотеатрів. Умова — наповненість залів не більше 50 %. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень у приміщеннях”, додав Коваль.
Очільник ОДА наголосив, що послаблення карантинних норм — не означає скасування обмежувальних заходів. “Ми поступово будемо повертатися до нормального режиму життєдіяльності. Але лише від кожного з нас залежить закінчення карантину”, звернувся він до громадян.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 771 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 412 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.