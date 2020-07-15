Ровенская область ослабляет карантин: от COVID-19 выздороевли уже более 3 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на вечер 14 июля на Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области выписаны более 3,1 тысячи человек. Общий процент выявления случаев инфицирования COVID-19 спадает, что дает возможность властям области ослабить карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 14 июля на Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19... Возраст больных от 7 до 75 лет. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4782 случая заболевания коронавирусом”, — написал Коваль.
Он добавил, что из-за осложнения, вызванного COVID-19, в области 84 летальных случая.
“Преодолевшие болезнь 3101 человек. Выздоровели 193 жители области с Березнивского, Гощанского, Дубровицкого, Костопольского, Млинивского, Острожского, Ровенского, Рокитновского, Сарненского районов и городов Вараш и Ровно”, — написал глава ОГА, и добавил, что на проверке в лабораториях области остается 260 образцов.
“По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10.6, при допустимой норме менее 11%. Это означает, что Ровенская может ослабить карантин”, — пояснил глава облгосадминистрации.
“Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие — наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях”, добавил Коваль.
Глава ОГА отметил, что ослабление карантинных норм — не означает отмену ограничительных мер. “Мы постепенно будем возвращаться к нормальному режиму жизнедеятельности. Но только от каждого из нас зависит окончания карантина”, обратился он к гражданам.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54771 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1412 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.