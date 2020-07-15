Ровенская область ослабляет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Ровенской области разрешено ослабить карантин. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Заведения общественного питания смогут принимать посетителей в помещениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.
"Во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовали соответствующим районным/городским комиссиям рассмотреть вопрос о возобновлении работы ресторанов, кафе и баров в помещениях. Сейчас такие заведения работают с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий только на открытых площадках, делают адресную доставку и заказ на вынос. Также позволили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области стабилизировалась, количество заболеваний уменьшается, то заведения общепита смогут принимать посетителей в помещениях при нескольких условиях:
- обязательный температурный скрининг на входе;
- не более 50% заполненных мест;
- расстояние между столиками - 2 метра;
- за столом должно находиться не более 4 человек;
- заведениям разрешено работать до 23 часов;
- проветривание и дезинфекция помещений;
- наличие у персонала средств индивидуальной защиты.
"Ровенская область вышла из "красной зоны", поэтому принимать посетителей в помещениях ресторанов и кафе, других заведений питания разрешено. Кроме работников, соблюдать все карантинные нормы должны и посетители", - отмечает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Как сообщал УНН ранее, по состоянию на вечер 14 июля в Ровенской области подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области выписаны более 3,1 тысячи человек. Общий процент выявления случаев инфицирования уменьшается, что дает возможность власти области ослабить карантин.