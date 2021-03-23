Рівень заборгованості облгазів перед ОГТСУ є критичним: оператор звернеться до РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Рівень заборгованості облгазів перед ОГТСУ є критичним. Компанія планує звернутися до Ради національної безпеки і оборони України щодо чинної ситуації з рівнем платежів. Про це інформує пресслужба Оператора ГТС України, передає УНН.
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"Рівень заборгованості облгазів перед ОГТСУ є критичним. Проблема вимагає термінового вирішення, оскільки ставить під загрозу безперебійне постачання газу споживачам України. З такими боргами Оператор ГТС буде не в змозі здійснювати капітальні інвестиції та фінансувати в повному обсязі необхідні ремонти", - каже генеральний директор ОГТС України Сергій Макогон.
Деталі
У пресслужбі нагадали, що неефективність менеджменту деяких операторів газорозподільних мереж та непрозора політика закупівель газу для власних потреб призвели до кризової ситуації на ринку газу на початку лютого 2021 року.
Уряд і НКРЕКП були змушені вжити надзвичайних заходів, щоб не допустити перебоїв постачання газу українським споживачам. Так, згідно з постановою, яку НКРЕКП прийняла на доручення Уряду, учасники ринку природного газу отримали на період лютого-березня 2021 року відстрочку платежів за утворені негативні небаланси до 90 днів.
Зазначається, що, включно з заборгованістю за попередні періоди та новими нарахуваннями до сплати оператори газорозподільної системи мають розрахуватися з ОГТСУ на суму 5,11 млрд грн. З них 3,56 млрд грн (70%) становлять борги, утворені з 1 січня 2020 року по 17 лютого 2021 року (до прийняття Постанови), та 1,55 млрд грн – нарахування до сплати з відстрочкою 90 днів.
Лідерами серед боржників залишаються Донецькоблгаз (+175 млн грн) та Тернопільміськгаз (+70 млн грн), які демонструють найбільший приріст нарахувань за відібраний газ. Сукупно їхня заборгованість та нарахування до сплати сягають 1 248 млн грн (803 млн грн – Донецькоблгаз і 445 млн грн Тернопільміськгаз).
В ОГТСУ вважають, що дієвим інструментом, що матиме системний вплив для запобігання проблемі боргів через несанкціоновані відбори газу, стане впровадження спеціальних розподільчих рахунків, що передбачено законопроєктом 3800, однак з червня 2020 року він досі не розглянутий парламентарями.
“За 14 місяців роботи нового незалежного Оператора ГТС протермінована заборгованість сягнула 1,98 млрд грн. Без впровадження спецрахунків ОГТСУ може повторити досвід Укртрансгазу. Компанія планує звернутися до Ради національної безпеки і оборони України щодо чинної ситуації з рівнем платежів, яка набула критичного характеру”, - зазначають у пресслужбі Оператора.
Що було раніше
У 2019 році попередній оператор ГТС, АТ "Укртрансгаз", заявив про неможливість проводити закупівлі газу, що є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня.
Укртрансгаз при цьому вказав на накопичення з часу запуску добового балансування учасниками ринку газу боргів на понад 3 млрд грн, найбільша частка з яких - в облгазів.