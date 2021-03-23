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Уровень задолженности облгазов перед ОГТСУ является критическим: оператор обратится в СНБО

Уровень задолженности облгазов перед ОГТСУ является критическим: оператор обратится в СНБО

Киев  •  УНН

 • 15052 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Уровень задолженности облгазов перед ОГТСУ является критическим. Компания планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины относительно действующей ситуации с уровнем платежей. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины, передает УНН.

Цитата:

"Уровень задолженности облгазов перед ОГТСУ является критическим. Проблема требует срочного решения, поскольку ставит под угрозу бесперебойное снабжение газа потребителям Украины. С такими долгами Оператор ГТС будет не в состоянии осуществлять капитальные инвестиции и финансировать в полном объеме необходимые ремонты", - говорит генеральный директор ОГТС Украины Сергей Макогон.

Детали

В пресс-службе напомнили, что неэффективность менеджмента некоторых операторов газораспределительных сетей и непрозрачная политика закупок газа для собственных нужд привели к кризисной ситуации на рынке газа в начале февраля 2021 года.

Правительство и НКРЭКУ были вынуждены принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить перебоев поставок газа украинским потребителям. Так, согласно постановлению, которое НКРЭКУ приняла по поручению правительства, участники рынка природного газа получили на период февраля-марта 2021 года отсрочку платежей за образованные негативные небалансы до 90 дней.

Отмечается, что, включая задолженности за предыдущие периоды и новыми начислениями к оплате операторы газораспределительной системы должны рассчитаться с ОГТСУ на сумму 5,11 млрд грн. Из них 3,56 млрд грн (70%) составляют долги, образованные с 1 января 2020 года по 17 февраля 2021 год (до принятия Постановления) и 1,55 млрд грн - начисление к уплате с отсрочкой 90 дней.

Лидерами среди должников остаются Донецкоблгаз (+175 млн грн) и Тернопольгоргаз (+70 млн грн), которые демонстрируют наибольший прирост начислений за отобранный газ. Совокупно их задолженность и начисления к уплате достигают 1248 млн грн (803 млн грн - Донецкоблгаз и 445 млн грн Тернопольгоргаз).

В ОГТСУ считают, что действенным инструментом, который будет иметь системное влияние для предотвращения проблемы долгов за несанкционированные отборы газа, станет внедрение специальных распределительных счетов, что предусмотрено законопроектом 3800, однако с июня 2020 года он до сих пор не рассмотрен парламентариями.

"За 14 месяцев работы нового независимого Оператора ГТС просроченная задолженность достигла 1,98 млрд грн. Без внедрения спецсчетов ОГТСУ может повторить опыт Укртрансгаза. Компания планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины относительно действующей ситуации с уровнем платежей, которая приобрела критический характер", - отмечают в пресс-службе Оператора.

Что было раньше

В 2019 году предыдущий оператор ГТС, АО "Укртрансгаз", заявил о невозможности проводить закупки газа, что является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Укртрансгаз при этом указал на накопление с момента запуска суточной балансировки участниками рынка газа долгов на более чем 3 млрд грн, наибольшая доля из которых - у облгазов.

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