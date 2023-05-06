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Рівень води в столиці збільшується, але загрози підтоплень житла киян немає - КМВА

Рівень води в столиці збільшується, але загрози підтоплень житла киян немає - КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Рівень водопілля в Дніпрі на території Києва зріс ще на 5 см, але аварійних підтоплень не зафіксовано і загроз для житлових масивів міста немає, повідомляє КМВА, пише УНН.

Деталі

За даними КМВА, станом на ранок рівень води Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 308 см. Температура води 14°C. 

Динаміка підйому та зниження показників повені на річці Дніпро в межах столиці залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається "жовтий". При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 50 см.

Цитата

"В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 5 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває», — Сергій Попко, начальник КМВА.

Доповнення

За даними Укргідроенерго, друга хвиля водопілля у Києві йде на спад. При цьому зазначається, що 5-7 травня утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у низці населених пунктів у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. В Укгідроенерго додали, що ГЕС продовжують здійснювати пропуск повені через гідроагрегати і через затвори водозливних гребель у контрольованому режимі та забезпечувати енергетичну систему України необхідними потужностями.

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