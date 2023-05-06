Уровень воды в столице увеличивается, но угрозы подтоплений жилья киевлян нет - КГВА

Детали

По данным КГВА, по состоянию на утро уровень воды Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 308 см. Температура воды 14°C.

Динамика подъема и снижения показателей паводка на реке Днепр в пределах столицы зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано, сообщил начальник КГВА Сергей Попко. Уровень опасности гидрологических явлений остается "желтый". При этом удерживается затопление заводи слоем около 50 см.

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"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья увеличился на 5 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается», — Сергей Попко, начальник КГВА.

Дополнение

По данным Укргидроэнерго, вторая волна половодья в Киеве идет на спад. При этом отмечается, что 5-7 мая будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. В Укгидроэнерго добавили, что ГЭС продолжают осуществлять пропуск наводнения через гидроагрегаты и через затворы водосливных плотин в контролируемом режиме и обеспечивать энергетическую систему Украины необходимыми мощностями.

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