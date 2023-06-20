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Рівень води у ставку-охолоджувачу ЗАЕС впав, однак його поповнюють

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Ситуація на Запорізькій АЕС не критична. У ставку-охолоджувачу впав рівень води, проте зі свердловин беруть воду для його поповнення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Рівень води у ставку-охолоджувачу ЗАЕС впав, однак його поповнюють

Цитата

«Якщо говорити про ситуацію на ЗАЕС, то вона не критична. У ставку-охолоджувачу вода є, це 16,6 метра. Це достатньо для того, щоб охолоджувати наш реактор. На жаль, вода впала й зараз зі свердловин беруть воду і наповнюють ставок-охолоджувач», - розповів Малашко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що свердловини біля Запорізької АЕС допомагають підтримувати рівень води в ставку-охолоджувачі в межах норми після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що буде реалізовано план поповнення запасів води для охолодження реакторів ЗАЕС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації ситуації в Україні, а також для того, щоб світ тиснув на Київ, вимагаючи піти на поступки.

Українські Національні Новини

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