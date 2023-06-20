Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС упал, однако его пополняют

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«Если говорить о ситуации на ЗАЭС, то она не критическая. В пруду-охладителе вода есть, это 16,6 метра. Это достаточно для того, чтобы охлаждать наш реактор. К сожалению, вода упала и сейчас из скважин берут воду и наполняют пруд-охладитель», - рассказал Малашко.

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Ранее сообщалось, что скважины возле Запорожской АЭС помогают поддерживать уровень воды в пруду-охладителе в пределах нормы после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что будет реализован план пополнения запасов воды для охлаждения реакторов ЗАЭС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские власти хотят взорвать Запорожскую АЭС для дестабилизации ситуации в Украине, а также для того, чтобы мир давил на Киев, требуя пойти на уступки.