Рівень виробництва металу в Україні впав на 1,2% - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні на 1,3% зменшилося виробництво металу, проте, як у всьому світі (крім Китаю), цей рівень знизився до 2%. Про це під час брифінгу зазначив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"В Україні промисловість показала негативні результати. Конкретно по металу ми виготовили на 1,2% менше, ніж у минулому році. Світ збільшив виготовлення металу на 3,4%, але в більшості - за рахунок Китаю. Китай збільшив на 8,3%, а решта світу знизила на 2%. Весь світ в цілому впав на 2%, Україна впала на 1,2%. Ми як в минулому році, так і в цьому залишаємося на 13-у місці у світі по виготовленню металу", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна увійшла до п'ятірки світових експортерів курятини.