Уровень производства металла в Украине упал на 1,2% - Милованов

"В Украине промышленность показала отрицательные результаты. Именно по металлу мы изготовили на 1,2% меньше, чем в прошлом году. Мир увеличил изготовления металла на 3,4%, но в большинстве - за счет Китая. Китай увеличил на 8,3%, а остальной мир снизил на 2%. Весь мир в целом упал на 2%, Украина упала на 1,2%. Мы как в прошлом году, так и в этом остаемся на тринадцатом месте в мире по производству металла", - отметил он.

Напомним, Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.