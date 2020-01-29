Уровень производства металла в Украине упал на 1,2% - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине на 1,3% уменьшилось производство металла, однако, как во всем мире (кроме Китая), этот уровень снизился до 2%. Об этом во время брифинга сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
"В Украине промышленность показала отрицательные результаты. Именно по металлу мы изготовили на 1,2% меньше, чем в прошлом году. Мир увеличил изготовления металла на 3,4%, но в большинстве - за счет Китая. Китай увеличил на 8,3%, а остальной мир снизил на 2%. Весь мир в целом упал на 2%, Украина упала на 1,2%. Мы как в прошлом году, так и в этом остаемся на тринадцатом месте в мире по производству металла", - отметил он.
Напомним, Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.