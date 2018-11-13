Рівень вечірніх заторів у столиці оцінюється у 8 балів

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Києві рівень заторів оцінюється у 8 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та «Олімпійська».

Затори є на проспектах Перемоги, Голосіївському, Воздухофлотському та Степана Бандери, вулицях Грушевського, Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Володимирська, бульварах Лесі Українки і Дружби Народів, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.

Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, на вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі, Олени Теліги, Набережному та шосе, проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті.

На цей час рух ускладнений на усіх мостах, окрім Дарницького.

Нагадаємо, біля станції метро “Олімпійська” дорогу залило гарячою водою, внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, завтра у шістьох областях України очікується сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

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