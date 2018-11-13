Уровень вечерних пробок в столице оценивается в 8 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве уровень пробок оценивается в 8 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Олимпийская".
Пробки есть на проспектах Победы, Голосеевском, Воздухофлотском и Степана Бандеры, улицах Грушевского, Большая Житомирская, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге, Елены Телиги, Набережном и шоссе, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте.
В настоящее время движение затруднено на всех мостах, кроме Дарницкого.
Напомним, возле станции метро "Олимпийская" дорогу залило горячей водой , в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщал УНН, завтра в шести областях Украины ожидается снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега.