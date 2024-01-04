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29 березня, 17:57 • 164268 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 205396 перегляди

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29 березня, 10:47 • 221729 перегляди

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28 березня, 18:00 • 161766 перегляди

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Рівень ракетної небезпеки зріс: окупанти вивели на бойове чергування фрегат з 8 "Калібрами"

Рівень ракетної небезпеки зріс: окупанти вивели на бойове чергування фрегат з 8 "Калібрами"

Київ • УНН

 • 27473 перегляди

Сили оборони півдня повідомляють про підвищену ракетну загрозу, оскільки російський фрегат "адмірал макаров" з 8 ракетами "Калібр" зараз перебуває на бойовому чергуванні.

У Силах оборони півдня заявили, що рівень ракетної небезпеки значно підвищено - окупанти вивели на бойове чергування фрегат "адмірал макаров" з 8 "Калібрами", передає УНН.

"Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "адмірал макаров" - має напоготові 8 "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки значно підвищено!" - йдеться у повідомленні.

росія вже запускала північнокорейські балістичні ракети по Україні - розвідка США04.01.24, 21:15 • 34673 перегляди

Нагадаємо

29 грудня та 2 січня рф здійснила масовані ракетні обстріли України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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