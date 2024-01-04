Рівень ракетної небезпеки зріс: окупанти вивели на бойове чергування фрегат з 8 "Калібрами"

У Силах оборони півдня заявили, що рівень ракетної небезпеки значно підвищено - окупанти вивели на бойове чергування фрегат "адмірал макаров" з 8 "Калібрами", передає УНН.

"Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "адмірал макаров" - має напоготові 8 "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки значно підвищено!" - йдеться у повідомленні.

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