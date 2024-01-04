Уровень ракетной опасности вырос: оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат с 8 "Калибрами"

В Силах обороны юга заявили, что уровень ракетной опасности значительно повышен - оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "адмирал Макаров" с 8 "Калибрами", передает УНН.

"Как только шторм в море немного утих, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель - фрегат "адмирал Макаров" - имеет наготове 8 "Калибров". Уровень ракетной опасности значительно повышен!" - говорится в сообщении.

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Напомним

29 декабря и 2 января рф осуществила массированные ракетные обстрелы Украины.