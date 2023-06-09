Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,33 метрів - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Після підриву дамби Каховське водосховище продовжує міліти, зниження рівня води помітно і в районі Нікополя, передає УНН із посиланням на Укргідроенерго.
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“Станом на 16:00 рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,33 м. Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС”, - повідомляє Укргідроенерго
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Раніше повідомлялось, що станом на 8:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становила 11,74 м.