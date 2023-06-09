Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,33 метров - Укргидроэнерго

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“По состоянию на 16:00 уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,33 м. Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС”, - сообщает Укргидроэнерго.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 8:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 11,74 м.