Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено у восьми регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у восьми областях України. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 16 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
У Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Додамо
Ще 14 вересня рівень госпіталізацій із COVID-19 було перевищено у семи регіонах України. До областей з високим рівнем госпіталізацій станом на сьогодні приєдналися Дніпропетровська, Харківська та Сумська області. Показники знизилися у Волинській (з 64,7% до 43,6%) та Закарпатській області (з 62,8% до 41,7%).
Нагадаємо
Протягом 16 вересня в Україні зафіксували 6624 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1568 осіб, летальних випадків — 99.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 122 906 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 72 201 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 50 705 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,2 млн щеплень.