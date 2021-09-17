Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в восьми регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 16 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) превышен в:
В Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Добавим
Еще 14 сентября уровень госпитализаций с COVID-19 был превышен в семи регионах Украины. К областям с высоким уровнем госпитализаций по состоянию на сегодня присоединились Днепропетровская, Харьковская и Сумская области. Показатели снизились в Волынской (с 64,7% до 43,6%) и Закарпатской области (с 62,8% до 41,7%).
Напомним
В течение 16 сентября в Украине зафиксировали 6624 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1568 человек, летальных случаев — 99.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 122 906 человек. Из них первой дозой прививки — 72 201 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 50 705 человек. Всего с начала кампании сделано 11,2 млн прививок.