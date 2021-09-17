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Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в восьми регионах Украины

Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в восьми регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 25288 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 16 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) превышен в:

  • Винницкой области — 80,6%;
  • Днепропетровской области — 52,9%;
  • Ивано-Франковской области — 61,9%;
  • Львовской области — 79,2%;
  • Николаевской области — 104,7%;
  • Ровенской области — 60,0%;
  • Сумской области — 58,9%;
  • Харьковской области — 56,8%.

    • В Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

    Добавим

    Еще 14 сентября уровень госпитализаций с COVID-19 был превышен в семи регионах Украины. К областям с высоким уровнем госпитализаций по состоянию на сегодня присоединились Днепропетровская, Харьковская и Сумская области. Показатели снизились в Волынской (с 64,7% до 43,6%) и Закарпатской области (с 62,8% до 41,7%).

    Напомним

    В течение 16 сентября в Украине зафиксировали 6624 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1568 человек, летальных случаев — 99.

    За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 122 906 человек. Из них первой дозой прививки — 72 201 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 50 705 человек. Всего с начала кампании сделано 11,2 млн прививок.

    Украинские Национальные Новости

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