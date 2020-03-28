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Ритуальні служби в Києві попередили про необхідні заходи у разі смерті від коронавірусу

Ритуальні служби в Києві попередили про необхідні заходи у разі смерті від коронавірусу

Київ • УНН

 • 20718 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Ритуальні служби в Києві поінформовані про необхідні дезінфекційні та протиепідемічні заходи у разі підтвердження смерті саме від захворювання на коронавірус. Про це йдеться у розпорядженні № 4 керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

"До відома ритуальних служб доведено розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на рівні держави Віктора Ляшка. Воно є обов’язковим тільки у разі смерті саме від коронавірусної хвороби, випадків чого у місті Києві наразі не зафіксовано",– зазначив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

Він також додав, що розпорядження передбачає низку дезінфекційних та протиепідемічних заходів.

Про заборону проведення ритуальних заходів не йдеться.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано 74 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, в Україні - 356.

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