Ритуальные службы в Киеве предупредили о необходимых мерах в случае смерти от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Ритуальные службы в Киеве проинформированы о необходимых дезинфекционных и противоэпидемических мероприятиях в случае подтверждения смерти именно от заболевания коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
"К сведению ритуальных служб доведено распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на уровне государства Виктора Ляшко. Оно является обязательным только в случае смерти именно от коронавирусной болезни, случаев чего в городе Киеве пока не зафиксировано", - отметил советник Киевского городского головы , секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.
Он также добавил, что распоряжение предусматривает ряд дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий.
О запрете проведения ритуальных мероприятий речь не идет.
Напомним, в Киеве зафиксировано 74 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Украине - 356.