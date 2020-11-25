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Рішення УЄФА проти України означає, що долю матчів тепер можуть вирішувати "змотивовані" лікарі - Маркевич

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Мирон Маркевич засудив рішення УЄФА, яким українській збірній з футболу присудили технічну поразку у зірваному матчі “Україна — Швейцарія”. Свою думку з цього приводу він висловив у коментарі УНН.

“Це означає, що підсумок матчів вирішують не футболісти, а так звані мотивовані лікарі. Це не справедливо, і це віддає якоюсь змовою. Краще б перепризначили гру. Україна чекала на справедливе рішення УЄФА, усі вболівальники чекали.

І для того, щоб переграти матч на нейтральному полі можна було б знайти час”, — сказав він.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй “Швейцарія-Україна” був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, тому як “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників.

Провести повторний тест їм та іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерна відмовився. Натомість помістив усю нашу збірну на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було 13 осіб.

Після повернення до Києва, усі збірники і представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

Сьогодні, 25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

В УАФ заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна.

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