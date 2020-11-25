Рішення УЄФА проти України означає, що долю матчів тепер можуть вирішувати "змотивовані" лікарі - Маркевич
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Мирон Маркевич засудив рішення УЄФА, яким українській збірній з футболу присудили технічну поразку у зірваному матчі “Україна — Швейцарія”. Свою думку з цього приводу він висловив у коментарі УНН.
“Це означає, що підсумок матчів вирішують не футболісти, а так звані мотивовані лікарі. Це не справедливо, і це віддає якоюсь змовою. Краще б перепризначили гру. Україна чекала на справедливе рішення УЄФА, усі вболівальники чекали.
І для того, щоб переграти матч на нейтральному полі можна було б знайти час”, — сказав він.
Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй “Швейцарія-Україна” був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, тому як “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників.
Провести повторний тест їм та іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерна відмовився. Натомість помістив усю нашу збірну на карантин.
18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було 13 осіб.
Після повернення до Києва, усі збірники і представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.
Сьогодні, 25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.
В УАФ заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна.