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Решение УЕФА против Украины означает, что судьбу матчей теперь могут решать "мотивированные" врачи - Маркевич

Решение УЕФА против Украины означает, что судьбу матчей теперь могут решать "мотивированные" врачи - Маркевич

Киев  •  УНН

 • 20938 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Мирон Маркевич осудил решение УЕФА, которым украинской сборной по футболу присудили техническое поражение в сорванном матче “Украина — Швейцария”. Свое мнение по этому поводу он высказал в комментарии УНН.

“Это означает, что результат матчей решают не футболисты, а так называемые мотивированные врачи. Это не справедливо, и это отдает каким-то заговором. Лучше бы переназначили игру. Украина ждала справедливое решение УЕФА, все болельщики ждали.

И для того, чтобы переиграть матч на нейтральном поле можно было бы найти время”, — сказал он.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников.

Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Зато поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было 13 человек.

По возвращении в Киев, все сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

Сегодня, 25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3.

В УАФ заявили о намерении обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.

Украинские Национальные Новости

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