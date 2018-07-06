Рішення по апеляції “Газпрому” до “Нафтогазу” може бути в короткі терміни - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Рішення за апеляцією ПАТ “Газпром” до НАК “Нафтогаз України” щодо рішення Стокгольмського арбітражу може бути в найкоротші терміни. Таку думку висловив голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв в інтерв’ю одному із телеканалів, передає УНН.
“В апеляції у Швеції ми зняли головний аргумент „Газпрому“ про лінгвістичну експертизу. Сподіваємося зняти всі інші аргументи і закінчити апеляцію в короткі терміни”, — сказав він.
Крім того, за словами Коболєва, продовжується процедура примусового стягнення в частині накладення арештів на активи “Газпрому”.
“У Великій Британії „Газпром“ зобов’язали розкрити всі їхні активи. У Швейцарії поновили арешти акцій Nord Stream. Тому ми рухаємося за планом”, — додав голова НАК.
Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
“Газпром” подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про оскарження і часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору з “Нафтогазом”.