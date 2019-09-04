Ринок нерухомості в серпні був активним - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У серпні ринок нерухомості був дуже активним, а вересень має продемонструвати ще більшу активність. Про це розповіла Генеральний директор АН "Благовіст" Олена Біберова, передає УНН.
"Август був дуже активним на ринку нерухомості Києва. Швидко продавалися недорогі однокімнатні квартири. Багато купували невеликих за площею квартир (40-50 кв. м) для студентів, які з'їжджаються до столиці у зв'язку з наближенням нового навчального року. Також був попит на будинки, незважаючи на завершення сезону. Ми очікуємо ще більш активний вересень, оскільки на сьогодні заявок на підбір нерухомості багато", - прокоментувала ситуацію Олена Біберова.
Нагадаємо, експерти з нерухомості, а також забудовники прогнозують, що восени ринок нерухомості буде дуже активним і велика частина угод буде зосереджена на первинній нерухомості. Глава правління ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.
"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.
"Як говорить одне китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!" - наголошує президент "Київміськбуду".