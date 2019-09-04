Рынок недвижимости в августе был активным – эксперт

“Август был очень активным на рынке недвижимости Киева. Быстро продавались недорогие однокомнатные квартиры. Много покупали небольших по площади квартир (40-50 кв. м) для студентов, которые съезжаются в столицу в связи с приближением нового учебного года. Также был спрос на дома, несмотря на завершение сезона. Мы ожидаем еще более активный сентябрь, поскольку на сегодняшний день заявок на подбор недвижимости много”, — прокомментировала ситуацию Елена Биберова.

Напомним, эксперты по недвижимости, а также застройщики прогнозируют, что осенью рынок недвижимости будет весьма активным и большая часть сделок будет сосредоточена на первичной недвижимости. Глава правления ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.

“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.

“Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!” — подчеркивает президент “Киевгорстроя”.