Рынок недвижимости в августе был активным – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В августе рынок недвижимости был весьма активным, а сентябрь должен продемонстрировать еще большую активность. Об этом рассказала Генеральный директор АН “Благовест” Елена Биберова, передает УНН.
“Август был очень активным на рынке недвижимости Киева. Быстро продавались недорогие однокомнатные квартиры. Много покупали небольших по площади квартир (40-50 кв. м) для студентов, которые съезжаются в столицу в связи с приближением нового учебного года. Также был спрос на дома, несмотря на завершение сезона. Мы ожидаем еще более активный сентябрь, поскольку на сегодняшний день заявок на подбор недвижимости много”, — прокомментировала ситуацию Елена Биберова.
Напомним, эксперты по недвижимости, а также застройщики прогнозируют, что осенью рынок недвижимости будет весьма активным и большая часть сделок будет сосредоточена на первичной недвижимости. Глава правления ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.
“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.
“Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!” — подчеркивает президент “Киевгорстроя”.