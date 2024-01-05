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Рік роботи в умовах важких викликів: Біржа Благодійності "ДоброДій" підбила підсумки 2023 року

Рік роботи в умовах важких викликів: Біржа Благодійності "ДоброДій" підбила підсумки 2023 року

Київ • УНН

 • 22232 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" підбила підсумки 2023 року

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, підбила підсумки 2023 року. Цей рік став для Біржі роком важких викликів, але всупереч всьому благодійники продовжили свою діяльність, пише УНН.

"Ми офіційно попрощались із 2023 роком, перегорнули календар та готові зустрічати виклики року Дракона. Проаналізувавши діяльність Біржі Благодійності "ДоброДій" за минулий рік, ми дійшли висновку, що працювали на виснаження, але результати виправдали себе.

Звісно, якщо брати до уваги лише суху статистику, то наш робочий 2023-й, у порівнянні з попереднім роком, продемонстрував значно скромніші цифри. У нас з різних причин поменшало донорів, а сума середнього благодійного внеску теж зменшилася.

Утім, це був рік невтомної праці та перманентного кризового менеджменту. А ви ж пам’ятаєте, що справжні алмази утворюються тільки під шаленим тиском. Відтак, кожна гривня з фонду минулого року була імплементована у допомогу потребуючим та добрі справи", - каже Голова правління Біржі Лоліта Кузіна.

У 2023-у допомогу у різних форматах отримали:

· Сили оборони України - на 29 600 000 грн.

· базові медичні заклади - на 2 600 000 грн.

· важкохворі діти - на 5 500 000 грн.

· отримувачі гуманітарної допомоги - на 700 000 грн.

· освітні та соціальні ініціативи - на 430 000 грн.

Це лише цифри, але за ними стоять сотні успішно реалізованих кейсів, наголошують у "ДоброДії".

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Біржа обіцяє, що протягом січня раз на тиждень публікуватиме деталізовані звіти по кожному з напрямків роботи. Відслідковувати їх можна буде за хештегом #звітДобра2023 у Фейсбук.

"На тлі жахливих стресових перших днів 2024 в Україні ми усвідомлюємо, що роботи цього року буде багато. Тож ми, як ніколи, потребуємо вашої підтримки. Долучитись до актуальних зборів можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects", - звернулися представники Біржі Благодійності "ДоброДій" до усіх небайдужих громадян.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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