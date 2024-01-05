Год работы в условиях тяжелых вызовов: Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года
Киев • УНН
Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года
Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, подвела итоги 2023 года. Этот год стал для Биржи годом тяжелых вызовов, но вопреки всему благотворители продолжили свою деятельность, пишет УНН.
"Мы официально попрощались с 2023 годом, перевернули календарь и готовы встречать вызовы года Дракона. Проанализировав деятельность Биржи Благотворительности "ДоброДій" за прошлый год, мы пришли к выводу, что работали на износ, но результаты оправдали себя.
Конечно, если принимать во внимание только сухую статистику, то наш рабочий 2023-й, по сравнению с предыдущим годом, продемонстрировал значительно более скромные цифры. У нас по разным причинам стало меньше доноров, а сумма среднего благотворительного взноса тоже уменьшилась.
Впрочем, это был год неустанного труда и перманентного кризисного менеджмента. А вы же помните, что настоящие алмазы образуются только под бешеным давлением. Следовательно, каждая гривна из фонда прошлого года была имплементирована в помощь нуждающимся и добрые дела", - говорит Глава правления Биржи Лолита Кузина.
В 2023-м помощь в разных форматах получили:
- Силы обороны Украины - на 29 600 000 грн.
- базовые медицинские учреждения - на 2 600 000 грн.
- тяжелобольные дети - на 5 500 000 грн.
- получатели гуманитарной помощи - на 700 000 грн.
- образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.
Это лишь цифры, но за ними стоят сотни успешно реализованных кейсов, отмечают в "ДоброДії".
Биржа обещает, что в течение января раз в неделю будет публиковать детализированные отчеты по каждому из направлений работы. Отслеживать их можно будет по хэштегу #звітДобра2023 в Фейсбук.
"На фоне ужасных стрессовых первых дней 2024 в Украине мы осознаем, что работы в этом году будет много. Поэтому мы, как никогда, нуждаемся в вашей поддержке. Приобщиться к актуальным собраниям можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects", - обратились представители Биржи Благотворительности "ДоброДій" ко всем неравнодушным гражданам.
Год работы в условиях тяжелых вызовов: Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года
Биржа Благотворительности "ДоброДій" подвела итоги 2023 года.
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