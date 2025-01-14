Рідні зниклих безвісти за особливих обставин зможуть отримати відстрочку від мобілізації - МВС

Відтепер рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв Кабмін. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

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У МВС зазначили, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Але правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена.

"Натомість, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти", - наголосили у відомстві і розмістили на своєму сайті алгоритм дій для отримання такого витягу з Реєстру.

Нагадаємо

В Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей. За словами прем'єр-міністра, ця цифра є фіксованою тривалий час і не впливає на процеси мобілізації.