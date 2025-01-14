Родные пропавших без вести при особых обстоятельствах смогут получить отсрочку от мобилизации - МВД
Киев • УНН
Кабмин упростил процедуру получения отсрочки от мобилизации для родственников пропавших без вести при особых обстоятельствах. Вместо решения суда теперь достаточно выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести.
Отныне родные пропавших без вести при особых обстоятельствах могут получить отсрочку от мобилизации. Соответствующее постановление, устранившее юридическую коллизию, принял Кабмин. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.
Детали
В МВД отметили, что ранее для получения отсрочки необходимо было получить решение суда о признании лица пропавшим без вести. Но правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена.
"Зато родным нужно будет получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести", - отметили в ведомстве и разместили на своем сайте алгоритм действий для получения такой выписки из Реестра.
Напомним
В Украине от мобилизации забронировано 900-950 тысяч человек. По словам премьер-министра, эта цифра является фиксированной длительное время и не влияет на процессы мобилизации.