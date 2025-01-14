Родные пропавших без вести при особых обстоятельствах смогут получить отсрочку от мобилизации - МВД

Отныне родные пропавших без вести при особых обстоятельствах могут получить отсрочку от мобилизации. Соответствующее постановление, устранившее юридическую коллизию, принял Кабмин. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Детали

В МВД отметили, что ранее для получения отсрочки необходимо было получить решение суда о признании лица пропавшим без вести. Но правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена.

"Зато родным нужно будет получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести", - отметили в ведомстве и разместили на своем сайте алгоритм действий для получения такой выписки из Реестра.

Напомним

В Украине от мобилизации забронировано 900-950 тысяч человек. По словам премьер-министра, эта цифра является фиксированной длительное время и не влияет на процессы мобилизации.