Рідні брати вкрали криптовалюту на кругленьку суму

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Столичні правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, яке вкрало криптовалюту на 50 тис. дол. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва, передає УНН.

“За результатами тривалих оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці встановили нападників та затримали їх. На даний час двом зловмисникам, які виявилися рідними братами 1988 та 1984 р.н., оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах)”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, злочин стався у Подільському районі столиці. Злочинці, дочекавшись потерпілого біля його будинку, надягнули йому мішок на голову, силоміць заштовхали до авто та вивезли за межі м. Києва. Погрожуючи вбивством, викрадачі наказали чоловіку віддати їм ключі від квартири та повідомити, де він зберігає грошові кошти. Щоб зберегти своє життя, потерпілий виконав вимоги викрадачів.

Після того, як зловмисникам вдалося відшукати та заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 50 тис. доларів США, вони відвезли його до м. Бровари та відпустили.

“До Подільського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці індійського міста Чандигарха затримали групу людей, підозрюваних в шахрайстві з Вitcoin.

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