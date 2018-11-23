Родные братья украли криптовалют на кругленькую сумму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Столичные правоохранители задержали членов преступной группировки, которая украла криптовалют на 50 тыс. долл. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева, передает УНН.
"По результатам длительных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нападавших и задержали их. В настоящее время двум злоумышленникам, которые оказались родными братьями 1988 и 1984 г.р., объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, преступление произошло в Подольском районе столицы. Преступники, дождавшись потерпевшего возле его дома, надели ему мешок на голову, силой затолкали в авто и вывезли за пределы г. Киева. Угрожая убийством, похитители приказали мужчине отдать им ключи от квартиры и сообщить, где он хранит денежные средства. Чтобы сохранить свою жизнь, потерпевший выполнил требования похитителей.
После того, как злоумышленникам удалось отыскать и завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 50 тыс. Долларов США, они отвезли его в г. Бровары и отпустили.
"В Подольский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.
Напомним, правоохранители индийского города Чандигарха задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве с Вitcoin.