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Річні ціни на газ мають бути опубліковані до 25 квітня - регулятор

Річні ціни на газ мають бути опубліковані до 25 квітня - регулятор

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання цін у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила попереднє рішення, яке зобов’язує всі газопостачальні компанії опублікувати річні ціни для населення до 25 квітня. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення регулятора.

Цитата:

“Постачальники природного газу, що здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов’язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на власних вебсайтах ціну на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річну пропозицію”, — йдеться в попередньому рішенні.

Деталі

Зазначається, що ця постанова набирає чинності з 1 травня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Раніше

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вже в другому кварталі цього року постачальники газу мають представити річні газові продукти для населення.

Перед цим Шмигаль повідомляв, що уряд працює з Міністерством енергетики та НАК “Нафтогаз України” щодо запровадження річного продукту для стабілізації ціни на газ, а також ведуться переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо співфінансування проектів зі зниження тарифів на газ і електроенергію.

Контекст

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Наразі питання "вирішили" компенсаціями - українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів. 

Правда, ціна на газ від ГК “Нафтогаз України” на січень становить 7,22 грн/куб. Тобто, анонсоване “30-відсоткове” зниження від уряду Шмигаля лише на майже 3,2% або 23 копійки відрізняється від “нафтогазівської” пропозиції. До того ж, знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні.

При цьому в експертних колах стверджують: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим. Сама ж підсумкова ціна блакитного палива для населення буде вищою - від 7,5 до 9,7 гривні за кубометр.

Водночас у НКРЕКП на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не дають.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.

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