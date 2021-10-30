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"Річка" у Харкові змінила колір: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 24562 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Поліція у Харкові відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод після перевірки публікації у мережі, що у річку зливають невідому речовину. На місці виявила, що у відкритому каналізаційному стоку вода має неприродний колір, повідомляє УНН з посиланням на дані ГУНП у Харківській області.

"Річка" у Харкові змінила колір: поліція відкрила провадження

Цитата:

"Під час моніторингу мережі Інтернет поліцією виявлено публікацію, у якій йдеться про те, що у річку, розташовану у Слобідському районі, зливають невідому речовину. На місці події поліцейські встановили, що за кар’єром по проспекту Гагаріна у відкритому каналізаційному стоку вода має неприродний колір. Зразки води направлені на експертне дослідження", - повідомили у поліції.

Деталі

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Всі обставини події встановлюються.

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