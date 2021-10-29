Посадовців водоканалу запідозрили у скиданні відходів у річку Інгул: вміст нітратів перевищено у 13 разів

Деталі

За результатами експертизи, у прибережних зонах річки Інгул на загальній площі понад 2,5 га зафіксовано перевищення вмісту нітратів у грунті у 13 разів.

У межах кримінального провадження за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України керівнику структурного підрозділу комунального підприємства повідомили про підозру у скоєнні злочину за ст. 239 КК України (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля).

Згідно зі статтею керівнику загрожує штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зараз вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Також триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, які причетні до нього.

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