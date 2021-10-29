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Чиновников водоканала заподозрили в сбросе отходов в реку Ингул: содержание нитратов превышено в 13 раз

Киев • УНН

 • 16574 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На территории Кировоградской области представители коммунального предприятия по водоснабжению подозреваются в том, что сбрасывали технологические отходы в реку Ингул, что привело к росту концентрации вредных веществ в прибрежных зонах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.

Чиновников водоканала заподозрили в сбросе отходов в реку Ингул: содержание нитратов превышено в 13 раз

Детали

По результатам экспертизы, в прибрежных зонах реки Ингул на общей площади более 2,5 га зафиксировано превышение содержания нитратов в почве в 13 раз.

В рамках уголовного производства по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины руководителю структурного подразделения коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Согласно статье, руководителю грозит штраф до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Также продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других людей, которые причастны к нему.

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