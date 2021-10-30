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"Река" в Харькове изменила цвет: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 24562 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Полиция в Харькове открыла уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод после проверки публикации в сети, что в реку сливают неизвестное вещество. На месте обнаружила, что в открытом канализационном стоке вода имеет неестественный цвет, сообщает УНН со ссылкой на данные ГУНП в Харьковской области.

"Река" в Харькове изменила цвет: полиция открыла производство

Цитата:

"Во время мониторинга сети Интернет полицией обнаружена публикация, в которой говорится, что в реку, расположенную в Слободском районе, сливают неизвестное вещество. На месте происшествия полицейские установили, что за карьером по проспекту Гагарина в открытом канализационном стоке вода имеет неестественный цвет. Образцы воды направлены на экспертное исследование", - сообщили в полиции.

Детали

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тысячи до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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