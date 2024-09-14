Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару в Охтирці
Київ • УНН
У місті Охтирка на Сумщині внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий будинок та інші об'єкти. Рятувальники ДСНС надали допомогу місцевим жителям та завершили аварійні роботи.
Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на Сумщині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Унаслідок ракетного удару по місту Охтирка, завданого ворожими військовими, було пошкоджено багатоповерховий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі місцевого підприємства.
Рятувальники ДСНС прибули на місце події, обстежили постраждалу територію та надали допомогу місцевим жителям. У ході відновлювальних робіт тимчасово встановлено 97 нових вікон, а аварійні роботи було завершено.
Дві літні жінки померли від стресу після авіаудару рф по Охтирці13.09.24, 10:30 • 26876 переглядiв