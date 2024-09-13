Дві літні жінки померли від стресу після авіаудару рф по Охтирці
Київ • УНН
Під час російської атаки на Охтирку в будинку-інтернаті для літніх людей посипались вікна. Дві жінки померли від стресу, повідомив директор закладу Віктор Токарєв.
В Охтирці, що у Сумській області, після ранкової російської атаки по місту від стресу померли дві літні жінки. Про це повідомив директор КУ Охтирського будинку-інтернату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю Віктор Токарєв у коментарі "Суспільному", передає УНН.
У нашому закладі на другому поверсі в актовій залі посипались вікна. Там перебували жінки, дві від стресу померли. Будемо їх ховати
Нагадаємо
Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині – били керованою авіабомбою. Пошкоджено багатоповерховий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства.