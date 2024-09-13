Две пожилые женщины умерли от стресса после авиаудара рф по Ахтырке
Киев • УНН
Во время российской атаки на Ахтырку в доме-интернате для пожилых людей посыпались окна. Две женщины умерли от стресса, сообщил директор заведения Виктор Токарев.
В Ахтырке, что в Сумской области, после утренней российской атаки по городу от стресса умерли две пожилые женщины. Об этом сообщил директор КУ Ахтырского дома-интерната для престарелых и лиц с инвалидностью Виктор Токарев в комментарии «Суспільному», передает УНН.
В нашем заведении на втором этаже в актовом зале посыпались окна. Там находились женщины, две от стресса умерли. Будем их хоронить
Напомним
Утром 13 сентября россияне осуществили авиаудар по Ахтырке на Сумщине - били управляемой авиабомбой. Поврежденмногоэтажный дом, хозяйственные постройки, автомобили и здания предприятия.