Две пожилые женщины умерли от стресса после авиаудара рф по Ахтырке

В Ахтырке, что в Сумской области, после утренней российской атаки по городу от стресса умерли две пожилые женщины. Об этом сообщил директор КУ Ахтырского дома-интерната для престарелых и лиц с инвалидностью Виктор Токарев в комментарии «Суспільному», передает УНН.

В нашем заведении на втором этаже в актовом зале посыпались окна. Там находились женщины, две от стресса умерли. Будем их хоронить - сообщил Виктор Токарев.

Напомним

Утром 13 сентября россияне осуществили авиаудар по Ахтырке на Сумщине - били управляемой авиабомбой. Поврежденмногоэтажный дом, хозяйственные постройки, автомобили и здания предприятия.