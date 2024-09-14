Спасатели ликвидировали последствия ракетного удара в Ахтырке
Киев • УНН
В городе Ахтырка Сумской области в результате ракетного удара поврежден многоэтажный дом и другие объекты. Спасатели ГСЧС оказали помощь местным жителям и завершили аварийные работы.
Спасатели ликвидировали последствия ракетного удара на Сумщине. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В результате ракетного удара по городу Ахтырка, нанесенного вражескими военными, были повреждены многоэтажный дом, хозяйственные постройки, автомобили и здания местного предприятия.
Спасатели ГСЧС прибыли на место происшествия, обследовали пострадавшую территорию и оказали помощь местным жителям. В ходе восстановительных работ временно установлено 97 новых окон, а аварийные работы были завершены.
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