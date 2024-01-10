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Рятувальники евакуювали з Авдіївки ще двох цивільних

Рятувальники евакуювали з Авдіївки ще двох цивільних

Київ • УНН

 • 23762 перегляди

Українські рятувальники евакуювали подружжя та їхнього кота з Авдіївки та перевезли їх у безпечне місце.

Рятувальники спільно евакуювали з Авдіївки, яка ледь не щодня обстрілюються росіянами, чоловіка та жінку, а також їхню кішку. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що співробітники Національної поліції вивезли громадян з Авдіївки, а в смт Очеретине передали рятувальниками. Всіх трьох було доставлено до більш безпечного населеного пункту.

Доповнення 

Рятувальники також нагадали, що внаслідок російських обстрілів у місті фактично знищена інфраструктура. В Авдіївці немає відсутнє централізоване водопостачання, теплопостачання.

Авдіївка залишається пріоритетом ворога на східному напрямку03.12.23, 07:47 • 23800 переглядiв

Крім того, зараз до постійних обстрілів також додався сильний мороз

Шановні громадяни! Нагадуємо, що на території Донецької області триває обов’язкова евакуація, яка може врятувати ваше життя!

- наголошують в ДСНС.

Нагадаємо

Протягом вихідних рятувальники надали допомогу 92 мешканцям області під час евакуації з Донеччини. Зокрема, вдалось евакуювати ще п'ятьох цивільних із міста Авдіївка. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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