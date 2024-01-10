Рятувальники евакуювали з Авдіївки ще двох цивільних
Київ • УНН
Українські рятувальники евакуювали подружжя та їхнього кота з Авдіївки та перевезли їх у безпечне місце.
Рятувальники спільно евакуювали з Авдіївки, яка ледь не щодня обстрілюються росіянами, чоловіка та жінку, а також їхню кішку. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Зазначається, що співробітники Національної поліції вивезли громадян з Авдіївки, а в смт Очеретине передали рятувальниками. Всіх трьох було доставлено до більш безпечного населеного пункту.
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Рятувальники також нагадали, що внаслідок російських обстрілів у місті фактично знищена інфраструктура. В Авдіївці немає відсутнє централізоване водопостачання, теплопостачання.
Авдіївка залишається пріоритетом ворога на східному напрямку03.12.23, 07:47 • 23800 переглядiв
Крім того, зараз до постійних обстрілів також додався сильний мороз
Шановні громадяни! Нагадуємо, що на території Донецької області триває обов’язкова евакуація, яка може врятувати ваше життя!
Нагадаємо
Протягом вихідних рятувальники надали допомогу 92 мешканцям області під час евакуації з Донеччини. Зокрема, вдалось евакуювати ще п'ятьох цивільних із міста Авдіївка.